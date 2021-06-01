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Трое школьников Тюмени примут участие в чемпионате WorldSkills Russia

Общество, 08:50 01 июня 2021

Тюменский образовательный канал во ВКонтакте

Трое школьников Тюмени вошли в состав региональной сборной для участия в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Уфе с 21 по 25 июля.

По информации Тюменского образовательного канала, в компетенции "Предпринимательство" выступит дуэт девятиклассников из гимназии № 12. Это Валерия Шалаева и Георгий Воронин. Валерия занимается производством планингов для тайм-менеджмента. Дизайнером выступает Георгий. Ребята организовали компанию “iDeals”.

В компетенции "Кондитерское дело" Тюмень представит ученица школы № 30 Мария Борисенко. С сентября прошлого года девушка посещала занятия в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса. По окончании 9 класса планирует поступить в это учебное заведение на полюбившуюся специальность.

Всего в нацфинале примут участи более 1800 конкурсантов из 76 регионов страны. В их числе – юниоры от 14 до 16 лет.

В ближайшее выйдут очередные выпуски подкаста "Talking ТОК" и программы "Без портфеля" с участием ребят.

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# национальный чемпионат , школьники

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