Трое школьников Тюмени примут участие в чемпионате WorldSkills Russia

Тюменский образовательный канал во ВКонтакте Тюменский образовательный канал во ВКонтакте

Трое школьников Тюмени вошли в состав региональной сборной для участия в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Уфе с 21 по 25 июля.

По информации Тюменского образовательного канала, в компетенции "Предпринимательство" выступит дуэт девятиклассников из гимназии № 12. Это Валерия Шалаева и Георгий Воронин. Валерия занимается производством планингов для тайм-менеджмента. Дизайнером выступает Георгий. Ребята организовали компанию “iDeals”.

В компетенции "Кондитерское дело" Тюмень представит ученица школы № 30 Мария Борисенко. С сентября прошлого года девушка посещала занятия в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса. По окончании 9 класса планирует поступить в это учебное заведение на полюбившуюся специальность.

Всего в нацфинале примут участи более 1800 конкурсантов из 76 регионов страны. В их числе – юниоры от 14 до 16 лет.

В ближайшее выйдут очередные выпуски подкаста "Talking ТОК" и программы "Без портфеля" с участием ребят.