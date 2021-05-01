Тюменцам предложат обменять сигареты на конфеты в сквере Депутатов в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Обменять сигареты на конфеты предложат жителям Тюмени в рамках акции "Поменяемся?" в сквере Депутатов 31 мая с 15 до 16 часов, сообщает центр "Современник".

Во Всемирный день без табака культорганизаторы "Современника" будут знакомиться с прохожими, узнавать отношение к курению и здоровому образу жизни, раздавать информационные листовки о вреде курения.

Обменять на конфеты курящие могут как отдельные сигареты, так и целые пачки.