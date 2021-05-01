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Тобольские велосипедисты отличились на областных соревнованиях

Спорт, 13:45 31 мая 2021

ДЮСШ №2 Тобольск | Фото: ДЮСШ №2 Тобольск

Пять наград завоевали тобольские спортсмены на чемпионате и первенстве Тюменской области по велосипедному спорту в Тюмени, сообщает городская ДЮСШ № 2.

Алиса Рябова заняла первое место в кросс-кантри ХСО среди девушек 15-16 лет, а также стала победительницей в гонке на выбывание. Екатерина Шумейко победила кросс-кантри ХСО среди девушек 17-18 лет и взяла золото в гонке на выбывание.

Еще одна тоболячка Дарья Тимофеева заняла третье место в кросс-кантри ХСО среди девушек 13-14 лет.

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