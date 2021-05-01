Тобольские велосипедисты отличились на областных соревнованиях
| Фото: ДЮСШ №2 Тобольск
Пять наград завоевали тобольские спортсмены на чемпионате и первенстве Тюменской области по велосипедному спорту в Тюмени, сообщает городская ДЮСШ № 2.
Алиса Рябова заняла первое место в кросс-кантри ХСО среди девушек 15-16 лет, а также стала победительницей в гонке на выбывание. Екатерина Шумейко победила кросс-кантри ХСО среди девушек 17-18 лет и взяла золото в гонке на выбывание.
Еще одна тоболячка Дарья Тимофеева заняла третье место в кросс-кантри ХСО среди девушек 13-14 лет.