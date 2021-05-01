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Тюменские магазины "Леруа Мерлен" будут работать на электроэнергии от ветрогенераторов

Общество, 13:33 31 мая 2021

https://www.fortum.ru/ | Фото: https://www.fortum.ru/

Совместное предприятие "Фортум", Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и АО "Мосэнергосбыт" начали поставлять чистую и возобновляемую электроэнергию компании "Леруа Мерлен", специализирующейся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада.

Как сообщают в пресс-службе "Фортум", в рамках сотрудничества поставки электроэнергии трем магазинам "Леруа Мерлен" в Тюмени и Пензе будут обеспечиваться выработкой ветроэнергетических станций в Ростовской области – Сулинской ВЭС (100 МВт) и Каменской ВЭС (100 МВт). Возможность реализации поставок появилась после заключения свободного двустороннего договора на электроэнергию между совместным предприятием "Фортум" и РФПИ, владеющим объектами ВИЭ в Ростовской и Ульяновской областях, и АО "Мосэнергосбыт", выбранным "Леруа Мерлен" в качестве поставщика электроэнергии.

Как рассказал исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона "Россия" Александр Чуваев, "Фортум" стремится помочь обществу и бизнесу снизить воздействие на климат и окружающую среду. Созданный в России портфель проектов возобновляемых источников энергии дает ведущим компаниям инструмент для снижения углеродного следа и декарбонизации их деятельности.

Заместитель генерального директора "Леруа Мерлен" Филипп Роже отметил, что компания стремится минимизировать свое воздействие на окружающую среду, это неотъемлемая часть ее глобальной стратегии в области устойчивого развития "Приносим пользу". Повышение энергоэффективности и снижение углеродоемкости энергетического спроса – одна из приоритетных задач компании, так как на потребление электроэнергии зданиями "Леруа Мерлен" приходится 67% выбросов парниковых газов от общей суммы прямых и косвенных энергетических выбросов, пояснил он.

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# Леруа Мерлен , Фортум , экология

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