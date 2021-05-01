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Жителя Тюменской области оштрафовали за полученную в наследство винтовку

Общество, 18:21 31 мая 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в незаконном хранении оружия, осудили в Голышмановском округе, сообщает Тюменский областной суд.

56-летний житель дер. Никольск хранил в свинарнике оставшуюся в память об отце малокалиберную винтовку. Незаконно хранящееся оружие обнаружил местный участковый.

На мужчину завели уголовное дело, которое было передано в Голышмановский суд. Адвокат обвиняемого направил в суд ходатайство о прекращении дела и преследования и назначения ему штрафа. Основанием для ходатайства стало признание вины обвиняемого, отсутствие у него судимости, помощь со следствием. Смягчающим обстоятельством стал тот факт, что мужчина не приобретал оружие самостоятельно, а получил в наследство. Использовать винтовку он не собирался.

Суд ходатайство защиты удовлетворил и оштрафовал мужчину на 10 тыс. рублей. Винтовка будет уничтожена.

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# винтовка , оружие , суд , Тюменский областной суд

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