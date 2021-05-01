В Тюменской области количество ДТП с начала года увеличилось на 24%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост числа ДТП на 24% зафиксировали в Тюменской области с начала 2021 года. Каждую аварию, в которой погибли люди, специалисты тщательно проанализировали.

На заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заместитель главы Тюмени Петр Вагин сообщил, что причинами ДТП послужили нарушения правил движения: выезд на встречную полосу, нарушения правил перехода пешеходных переходов. "Все ДТП с погибшими совершены в разных местах. Вместе с ГИБДД сформирован перечень опасных участков дорог, разработан план первоочередных мероприятий", — сказал он.

В частности, на некоторых улицах ввели запрет на левый поворот, создали дополнительные неровности, установили перила, обустроили островки безопасности, установили светофоры. Активная работа ведется совместно с ГИБДД.

"Администрация Тюмени и управление ГИБДД УМВД России по Тюменской области должны составить план: что нужно сделать, чтобы повысить безопасность пешеходов на городских улицах. Нужно в нескольких направлениях подготовить предложения. Посмотрите, какие участки дорог необходимо дооборудовать, чтобы повысить безопасность пешеходов. Необходимо усилить профилактическую работу с привлечением СМИ", — сказал заместить губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Еще одно предложение прозвучало от зампредседателя Тюменской областной думы Галины Резяповой. Она от имени северян попросила усилить контроль на северном направлении. "Это парадокс: дорога стала лучше, а количество аварий не уменьшилось, в летний период еще и увеличивается", — резюмировала она.

Данное предложение было поддержано членами областной комиссии. Службам ГИБДД рекомендовано обратить особое внимание на дороги в Уватской зоне и усилить профилактические мероприятия.