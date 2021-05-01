200 юных артистов Тюменской области участвовали в финале фестиваля чувашской культуры
Финал фестиваля чувашской культуры "Хелхем" ("Искра") прошел в Доме культуры "Орфей" Тюмени 29 мая. 200 солистов юга Тюменской области участвовали в творческих конкурсах.
По информации организаторов, в число финалистов вошли юные таланты из Аромашевского, Нижнетавдинского, Ярковского, Омутинского, Тюменского, Сорокинского районов, Заводоуковского и Голышмановского городского округа, Тюмени.
Вне конкурса выступили коллективы из Чувашии, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Иркутской области, Сургута, Нижневартовска, Нового Уренгоя.
"В рамках фестиваля в ДК "Орфей" была развернута передвижная выставка чувашских национальных костюмов и изделий декоративно-прикладного творчества, которую доставили из поселка Винзили Тюменского района. Всего на выставке было представлено более 100 работ. Гостям выставки рассказали не только о национальных костюмах, но и о культуре – истории народа, его быте, обычаях, занятиях и языке", - добавили организаторы фестиваля.
Отметим, проведение фестиваля чувашской культуры "Хелхем" проходило при поддержке департамента культуры Тюменской области.
Анжела Лебедева