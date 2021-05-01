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200 юных артистов Тюменской области участвовали в финале фестиваля чувашской культуры

Общество, 19:07 31 мая 2021

Ассоциации чувашей Тюменской области "Таван" | Фото: Ассоциации чувашей Тюменской области "Таван"

Финал фестиваля чувашской культуры "Хелхем" ("Искра") прошел в Доме культуры "Орфей" Тюмени 29 мая. 200 солистов юга Тюменской области участвовали в творческих конкурсах.

По информации организаторов, в число финалистов вошли юные таланты из Аромашевского, Нижнетавдинского, Ярковского, Омутинского, Тюменского, Сорокинского районов, Заводоуковского и Голышмановского городского округа, Тюмени.

Вне конкурса выступили коллективы из Чувашии, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Иркутской области, Сургута, Нижневартовска, Нового Уренгоя.

"В рамках фестиваля в ДК "Орфей" была развернута передвижная выставка чувашских национальных костюмов и изделий декоративно-прикладного творчества, которую доставили из поселка Винзили Тюменского района. Всего на выставке было представлено более 100 работ. Гостям выставки рассказали не только о национальных костюмах, но и о культуре – истории народа, его быте, обычаях, занятиях и языке", - добавили организаторы фестиваля.

Отметим, проведение фестиваля чувашской культуры "Хелхем" проходило при поддержке департамента культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# национальная культура , фестиваль , чуваши

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