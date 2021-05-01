Более 36 тысяч жителей Тюменской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 36 тыс. жителей Тюменской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства. Первое общероссийское голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на следующий год, которое проходило на платформе za.gorodsreda.ru, завершилось в ночь на 31 мая.

Окончательные результаты подведут спустя несколько дней, когда завершится проверка всех поступивших голосов на достоверность и корректность заполненных данных. Территории, набравшие наибольшее число голосов горожан, попадут в список на благоустройство в конкретном муниципальном образовании на следующий год.

"В этом году мы впервые провели всероссийское голосование онлайн, и могу сказать, что граждане проявили высокую заинтересованность в проекте: к проекту присоединилась вся страна — от Калининграда до Чукотки. По предварительным данным, за пять недель, с 26 апреля по 30 мая, голос за будущее своих городов отдали 9,7 млн россиян. Кроме того, на улицах городов помогали проголосовать и рассказывали о планах формирования комфортной городской среды порядка 14 тыс. волонтеров проекта", - цитирует пресс-служба Минстроя заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

Принять участие в отборе территорий для формирования комфортной городской среды могли жители в возрасте от 14 лет. Голосование активно поддерживали горожане — они проводили акции и флешмобы в поддержку тех или иных территорий, участвовали в подготовке проектов, призывали друзей и соседей выбрать объекты благоустройства.

"Проект по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на za.gorodsreda.ru стал уникальным для России — впервые рейтинговые голосования шли одновременно по всей стране. Этот формат показал свою востребованность, поэтому голосование этого года — только начало. Мы будем и дальше развивать платформу, на ней появятся новые, полезные для горожан функции. Выражаем искреннюю признательность всем, кто принял участие. Результат не заставит себя ждать — благоустроенные улицы, скверы, парки, набережные, которые отобрали именно вы, появятся уже в 2022 году. И уверен, что в дальнейшем в жизни своих городов будут участвовать все больше и больше россиян", — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Всего на голосование выставили около 6 тыс. территорий и дизайн-проектов в России, из них 6 территорий в Тюменской области. За все время работы платформы za.gorodsreda.ru они набрали более 50 млн просмотров — горожане изучали проекты и выбирали те, которые требуют, на их взгляд, приоритетной реализации.