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Годовую подписку СберПрайм можно приобрести в обмен на бонусы от СберСпасибо

Общество, 19:44 31 мая 2021

Сбербанк | Фото: Сбербанк

Годовую подписку СберПрайм клиенты Сбера могут оформить с помощью бонусов программы лояльности СберСпасибо до 30 июня. Их можно обменять на 100% скидку от стоимости подписки. Для этого необходимо быть клиентом банка, участником СберСпасибо и иметь на балансе необходимый остаток бонусов.

Подключить СберПрайм и управлять подпиской можно на сайте банка или в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Чтобы воспользоваться бонусами при оплате подписки, необходимо ввести промокод, который можно приобрести на сайте или в мобильном приложении СберСпасибо в разделе "Купоны". После завершения заказа купон с промокодом будет направлен на электронную почту и доступен в личном кабинете. Также приобрести годовую подписку СберПрайм с помощью СберСпасибо можно у специалистов в отделениях банка.

"В настоящее время стоимость годовой подписки СберПрайм составляет 1690 рублей или столько же бонусов. В ней собрано всё, что нужно в повседневной жизни. На сайте Сбера реализована возможность оформления электронного сертификата, который можно подарить другу или близкому человеку. Этот полезный и оригинальный подарок получателю запомнится надолго", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Сбер расширил возможности подписки СберПрайм. Теперь в подписку включены финансовые сервисы — популярная СберКарта с бесплатным обслуживанием и возможностью получать повышенные бонусы от СберСпасибо.

Напомним, что подписка СберПрайм включает в себя набор сервисов экосистемы Сбера: видео- и музыкальный стриминг (онлайн-кинотеатр Okko и СберЗвук), заказ готовой еды из ресторанов и продуктов (СберМаркет, Delivery Club и Самокат), лекарств (СБЕР ЕАПТЕКА) и такси (Ситимобил), хранение файлов (СберДиск), сотовую связь (СберМобайл) и маркетплейс товаров на все случаи жизни (СберМегаМаркет).

Подробнее — на сайте банка: возможности СберКарты и подписка СберПрайм.

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