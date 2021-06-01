До 100 обращений наблюдателей ежедневно принимают специалисты портала "Смотри ЕГЭ"

| Фото: "Ростелеком" | Фото: "Ростелеком"

В 50 школах Тюменской области организованы пункты проведения ГВЭ и ЕГЭ. Все аудитории, где проходят экзамены, оснащены системой видеонаблюдения. Наблюдение ведется и в двух региональных центрах обработки информации. Круглосуточную техническую поддержку пользователям портала видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ" обеспечивает "Ростелеком Контакт-центр" в Челябинске. Он готов принимать до 2 тыс. звонков в день, сообщает "Ростелеком".

| Фото: "Ростелеком" | Фото: "Ростелеком"

В 2021 году для полноценной поддержки пользователей портала организована бесплатная горячая линия в формате "8-800". В течение всего экзаменационного периода специалисты "Ростелеком Контакт-центра" будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Центр обработки вызовов готов принимать до 2 тыс. обращений в день. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.

"В этом году государственную аттестацию контролируют более 10 тысяч федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, - рассказал региональный директор "Ростелеком Контакт-центра" на Урале Олег Зарубин. - Пока мы фиксировали более 100 обращений в день, но в дни проведения основного периода экзаменов готовы принять и обработать на порядок больше".

В 2020 году во время проведения ЕГЭ "Ростелеком Контакт-центр" зафиксировал несколько незначительных DDoS-атак мощностью до 10 Мбит/с, которые не повлияли на работоспособность портала видеонаблюдения. На бесплатную горячую линию поступило свыше 10 тыс. звонков. По электронной почте поступило 2 тыс. 295 обращений.