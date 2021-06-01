В Тюменской области путевка в детский лагерь стоит от 5 до 10 тыс. рублей с учетом кешбэка

| Фото: Детский центр "Ребячья республика" ВКонтакте | Фото: Детский центр "Ребячья республика" ВКонтакте

Путёвка в детский лагерь на две недели обойдется жителям Тюменской области от 5 тысяч до 10 тыс. рублей с учетом кешбэка. Приобретая путёвку по софинансированию, оплачивая свою долю картой "Мир" на сайте лагеря, каждому родителю будет возвращено 50% от уплаченной суммы, сообщает региональный департамент социального развития.

Напомним, с 25 мая 2021 года запущена федеральная программа субсидирования детского отдыха. В Тюменской области действует своя программа, в рамках которой родители могут приобрести путёвки с долей софинансирования из областного бюджета до 50%. По подсчетам организаторов детского отдыха, получится не только увеличить охват отдыхающих детей, но и значительно поддержать родителей, особенно тех, кто проживает в сельской местности и имеет низкий доход.

Максимальный размер кешбэка составляет 20 тыс. рублей. Такую сумму получат родители, покупающие путёвки по коммерческой цене.

Чтобы получить кешбэк за путёвку, приобретаемую по программе софинансирования, необходимо: записаться на приём к специалисту через систему электронного бронирования путёвок "Электронная очередь" на сайте leto.admtyumen.ru; собрать пакет документов, для оформления путёвки на условиях софинансирования; зарегистрировать карту "Мир" в программе лояльности на сайте https://privetmir.ru/; прийти на приём к специалисту лагеря с пакетом документов.

В течение лета доступны путёвки в следующие лагеря: третья летняя смена: "Энергетик", "Родник", "Спутник" (Сорокинский район), "Русичи" (Викуловский район); четвертая смена: "Энергетик", "лагерь им. Ю.А. Гагарина" (Заводоуковск), "Спутник", "Берёзка" (Казанский район); пятая: "Серебряный бор", "Энергетик", "Дружба-Ямал", "лагерь им. Ю.А. Гагарина", "Спутник", "Прометей" (Сладковский район), "Русичи"; шестая смена: "Алые паруса", "Серебряный бор", "Энергетик", "Дружба-Ямал", "Дружба" (Ишим).