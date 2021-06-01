В Тюменской области выплатили компенсации 52 пострадавшим от пожара в СНТ "Солнышко"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

52 владельца дач в СНТ "Солнышко" Винзилинского поселения Тюменского района получили выплату от правительства Тюменской области. Перечисления на счета дачников начались с 26 мая. На сегодня общий объем поддержки составил 15 млн рублей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном департаменте социального развития.

Специалисты службы продолжают работать с заявлениями дачников, которые пострадали от ландшафтного пожара 18 мая. Напомним, в результате происшествия сгорели 25 домов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился предоставить финансовую помощь от регионального правительства гражданам, у которых пострадало имущество и насаждения в СНТ "Солнышко". Разработана и утверждена схема выплат в зависимости от объема ущерба.

Анжела Лебедева