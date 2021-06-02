Тюменцев приглашают на концерт "Моя душа – Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концертная программа "Моя душа – моя Россия" начнется в ДНК "Строитель" 4 июня в 17 часов, сообщают организаторы.

Участие в концерте примут ведущие творческие коллективы, представляющие русскую культуру. Горожане услышат песни от ансамблей "Сибирская забава", "Сударушка", "Златоцвет", "Светлояр", народного хора русской песни им. Геннадия Цыбульского.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Возрастное ограничение: 6+.

Информацию можно уточнить по телефону: 36-56-17.