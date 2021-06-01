В Тобольском районе заработали 11 пришкольных лагерей

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

11 пришкольных лагерей открылись в Тобольском районе 1 июня, сообщает администрация муниципалитета.

Первую летнюю смену принимают в Абалаке, Бизино, Байкалово, Санниково, Полуяново, Сетово, Овсянниково, Нижних Аремзянах, Ачирах, Лайтамаке и Чебурге. В июне здесь отдохнут 682 ребенка.

Этим летом в сельских школах будут работать 22 лагеря дневного пребывания. Они примут 1 тыс. 480 сельских детей, из них 1 тыс. 40 ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К 17 пришкольным лагерям организован подвоз детей из закрепленных населенных пунктов.

В деревнях и селах, где нет лагерей дневного пребывания, в июне и августе организованы досуговые площадки на базе начальных школ с трехчасовым пребыванием детей.

Первая смена продлится до 22 июня, вторая пройдет с 28 июня по 18 июля, третья смена в пришкольных лагерях начнется 26 июля и завершится 15 августа.