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Путешествие в Лукоморье: игровая программа пройдет для юных тюменцев ко Дню русского языка

Общество, 09:48 02 июня 2021

из сообщества "Центр русской культуры" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Центр русской культуры" во ВКонтакте

Театрализовано-игровая программа "Там на неведомых дорожках" начнется во дворе дома №50 на ул. Камчатской в Тюмени 4 июня в 17 часов, сообщает Центр русской культуры.

Событие посвящено Дню русского языка.

"Дети узнают интересные факты из жизни Александра Пушкина, проверят свои знания, примут участие в литературной викторине, поиграют в эстафетах "Как в старину", "Золотой петушок", "Принеси орешек". В ходе сказочного путешествия ребята посетят страну Лукоморье, остров Буян, побывают в гостях у старика со старухой и золотой рыбки", – рассказали организаторы.

Возрастное ограничение: 0+.

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# дети , игры , Центр русской культуры

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