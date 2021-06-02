Путешествие в Лукоморье: игровая программа пройдет для юных тюменцев ко Дню русского языка
| Фото: из сообщества "Центр русской культуры" во ВКонтакте
Театрализовано-игровая программа "Там на неведомых дорожках" начнется во дворе дома №50 на ул. Камчатской в Тюмени 4 июня в 17 часов, сообщает Центр русской культуры.
Событие посвящено Дню русского языка.
"Дети узнают интересные факты из жизни Александра Пушкина, проверят свои знания, примут участие в литературной викторине, поиграют в эстафетах "Как в старину", "Золотой петушок", "Принеси орешек". В ходе сказочного путешествия ребята посетят страну Лукоморье, остров Буян, побывают в гостях у старика со старухой и золотой рыбки", – рассказали организаторы.
Возрастное ограничение: 0+.