Международный фестиваль "Сны улиц" пройдет в Тюмени в новом формате

| Фото: Фестиваль уличных театров "Сны улиц" (архив от 2020 года) | Фото: Фестиваль уличных театров "Сны улиц" (архив от 2020 года)

XVI Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в Тюмени в новом формате. Это будет совместный продукт с медиахудожниками триатлона цифрового искусства "Фиджитал", который проходит в Тюмени с марта по август 2021 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор международного фестиваля уличных театров "Сны улиц" Полина Захарова.

"На лаборатории в июне медиахудожники будут создавать диджитальные искусства, которые мы будем внедрять на улицах города. Это то новое, что мы хотим попробовать", - отметила она.

Проект международного фестиваля уличных театров "Сны улиц-2021" получил поддержку регионального правительства в рамках нацпроекта "Культура". По итогам конкурса, организованного департаментом культуры, организаторы получили субсидию в 700 тыс. рублей.

По словам Полины Захаровой, в этом году фестиваль сохранит свой статус международного, но не через участников.

"В связи с эпидситуацией в мире мы не приглашаем международные театры, но есть задумки – как в онлайн соединиться с теми, кто хотел бы участвовать. Если получится, мы привезем сольного артиста, который находится временно в России, в период проведения фестиваля, то есть в июле", - говорит Захарова.

Сроки проведения фестиваля еще уточняются. Одно будет непременно – это 31 июля, в День города, в сквере Комсомольский фестиваль "Сны улиц" представить свою программу. А 1 августа артисты отправятся на гастроли в пос. Винзили Тюменского района.

"В День города устроим коллаборации театров Тюмени. Пригласим коллективы из Тобольска, Кургана, муниципальных районов области. Те, кто уже ставит уличные спектакли", - добавила директор международного фестиваля.

| Фото: Фестиваль уличных театров "Сны улиц" (архив от 2020 года) | Фото: Фестиваль уличных театров "Сны улиц" (архив от 2020 года)

Анжела Лебедева