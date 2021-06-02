Больницу в Бердюжье отремонтируют до конца года

| Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения «Единой России» | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения «Единой России»

Капитальный ремонт лечебных корпусов районной больницы в с. Бердюжье завершится в текущем году. Об этом сообщил депутат Государственной думы Иван Квитка во время рабочей встречи с главой района Виктором Рейном.

Как сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения "Единой России", в январе 2021 года к парламентарию обратились жители муниципалитета с просьбой посодействовать в решении вопроса о проведении капремонта филиала № 3 ГБУЗ ТО "Областная больница № 4".

"Капитальный ремонт не проводился со времен постройки здания. Сразу приехал в район, на месте увидел, что лечебный корпус № 3, где расположены детское отделение, терапия и приемное отделение, а также лечебный корпус с поликлиникой № 2 находятся в плачевном состоянии. Правительство Тюменской области во главе с губернатором поддержали инициативу о выделении средств на капремонт. Уже проведен тендер, определены подрядчики, которые в июне приступят к работе. Планируется, что до конца года капремонт больницы будет выполнен", - подчеркнул Квитка.

Он также добавил, что дополнительные средства выделят Истошинскому сельскому поселению для дома культуры "Премьера" на приобретение акустической системы, видеопроектора и напольного экрана. Это оборудование необходимо для организации выездных культурных мероприятий, которые ДК проводит для жителей малых деревень района", - сообщил депутат.

Во время рабочей поездки Иван Квитка встретился с юнармейцами и кадетами, наградил лучших спортсменов на соревнованиях по самбо, посвященных подвигу героев Советского Союза. После этого вместе с призерами соревнований принял участие в создании аллеи Победителей, высадив пирамидальные тополя.