Новую технику направят на ликвидацию пожаров в пяти районах Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три новых снегоболотохода ГАЗ 34039-32, один трактор лесопожарный ТЛП-4М/034 с отвалом и плугом, одна автоцистерна 7074АО-50 на шасси КАМАЗ 43118-50 (объем 10 куб. м) поступили в распоряжение Тюменской авиабазы.

По информации регионального департамента лесного комплекса, новая техника будет задействована в ликвидации возгораний в Вагайском, Исетском, Ишимском, Казанском и Тюменском районах.

36 контрактов на поставку 64 единиц лесопожарной, лесохозяйственной техники и 1757 единиц оборудования заключено с начала 2021 года.

Первые поставки техники и оборудования прошли в начале апреля. Поставлены 16 единиц беспилотных летательных аппаратов, 20 единиц терминалов спутниковой связи, 24 единицы кусторезов, пять единиц сеялок ручных, 110 единиц мачете.

За 2020 год было поставлено 96 единиц лесопожарной, лесохозяйственной техники и 2114 единиц оборудования.