Аспирант ТюмГУ стал призером международной олимпиады по русскому языку

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Аспирант Тюменского госуниверситета Ибрахим Ахмед Сайед Мохамед Сайед занял третье место в Международной олимпиаде по русскому языку по направлению "Русский язык – язык образования". Он вошел в состав 10 призеров, отобранных из 175 участников по результатам предварительных конкурсных испытаний, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

В состязании участвовали иностранные студенты российских и зарубежных вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры. Конкурсантам предстояло выполнить задание по аудированию русской устной речи и лексико-грамматический тест. Финальным испытанием стала запись видеоролика "Русский язык в моей будущей профессиональной деятельности".

Ибрахим Ахмед Сайед Мохамед Сайед обучается в ТюмГУ на первом курсе аспирантуры по направлению "Языкознание и литературоведение: Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание".