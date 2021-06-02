  • 2 июня 20212.06.2021среда
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Аспирант ТюмГУ стал призером международной олимпиады по русскому языку

Общество, 15:04 02 июня 2021

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Аспирант Тюменского госуниверситета Ибрахим Ахмед Сайед Мохамед Сайед занял третье место в Международной олимпиаде по русскому языку по направлению "Русский язык – язык образования". Он вошел в состав 10 призеров, отобранных из 175 участников по результатам предварительных конкурсных испытаний, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

В состязании участвовали иностранные студенты российских и зарубежных вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры. Конкурсантам предстояло выполнить задание по аудированию русской устной речи и лексико-грамматический тест. Финальным испытанием стала запись видеоролика "Русский язык в моей будущей профессиональной деятельности".

Ибрахим Ахмед Сайед Мохамед Сайед обучается в ТюмГУ на первом курсе аспирантуры по направлению "Языкознание и литературоведение: Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аспирантура , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 02.06.2021Тюменский проект "Бабушкин Workout" получил поддержку фонда Потанина
16:00 02.06.2021Большинство тюменцев проголосовали за проекты благоустройства зеленой зоны на ул. 70 лет Октября
15:38 02.06.2021Тюменка открыла центр для детей с нарушениями речи
15:04 02.06.2021Аспирант ТюмГУ стал призером международной олимпиады по русскому языку