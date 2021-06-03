Праздник народного творчества пройдет в Нижнетавдинском районе

| Фото: Фольклорные жемчужины Тюменской области ВКонтакте | Фото: Фольклорные жемчужины Тюменской области ВКонтакте

Праздник народного творчества "На подворье" пройдет в рамках XI фестиваля "Дари добро" в Нижней Тавде на территории Сибирского подворья 5 июня в 11 часов.

В нем примут участие творческие коллективы, первичные ветеранские организации, мастера декоративно-прикладного творчества Нижнетавдинского района, сообщают авторы проекта "Фольклорные жемчужины Тюменской области".

Специальный гость - фольклорный ансамбль "Росстань", руководитель Лилия Дёмина.

Проект народного творчества "На подворье" реализуется некоммерческой организацией ТОС "Тура" Тюмени совместно с фольклорным ансамблем "Росстань" в рамках регионального проекта "Творческие люди " нацпроекта "Культура" при поддержке департамент культуры Тюменской области

Онлайн-трансляция по ссылке.