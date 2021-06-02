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Сериал о креативных индустриях покажут на набережной в Тюмени

Общество, 17:18 02 июня 2021

пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Просмотр сериала о развитии креативных индустрий в Тюменской области начнется на набережной Туры 7 июня в 20 часов. Всех желающих ждут на веранде мультицентра "Контора пароходства", сообщают организаторы.

Тюменцы увидят истории горожан, которые в разные годы реализовывали нетипичные проекты в регионе. Сериал рассказывает о трудностях осуществления идей, заработке, развитии города, креативном подходе и закрытии проектов. Зрители увидят шесть серий. Гостей бесплатно угостят газировкой и попкорном.

Тюменцы познакомятся с деятельностью одной из основательниц кофейни "Книжка" Веры Сараевой, создательницей "Никто не спит" Дарьей Новиковой, фолк-группы Gilead, одного из организаторов этнофестиваля "Небо и Земля" Михаила Чащина. Своими историями с экрана поделятся основатель антитакси "Грачи" Семен Литвиненко, одна из основательниц мастерской "Налегке" Катя Кроневальд, руководитель фестиваля уличного искусства "Морфология улиц" Юлия Саначина, руководитель проекта Extreme Team Иван Шмонин, одна из создателей скейт-парка SibSub Ирина Неуймина и основатель студии "Лайтшоп" Александр Назаров. Над сериалом работали видеографы из тюменской студии Wake up.

Желающие посмотреть сериал должны зарегистрироваться по ссылке.

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# Контора пароходства , креативные индустрии , сериал

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