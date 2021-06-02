Большинство тюменцев проголосовали за проекты благоустройства зеленой зоны на ул. 70 лет Октября

| Фото: pos.gosuslugi.ru | Фото: pos.gosuslugi.ru

Зеленая зона на улице 70 лет Октября в Тюмени стала самым популярным объектом по итогам голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства проходило с 26 апреля по 30 мая. Оно впервые было организовано одновременно во всех регионах страны в формате онлайн. Высказать свое мнение могли все желающие старше 14 лет.

В Тюменской области участниками голосования стали более 36 тысяч человек. Они выбирали дизайн-проекты для благоустройства шести территорий. Пять из них в Тюмени и одна — в Ишиме. Больше всего голосов набрали те проекты, в которых предусмотрены детские и спортивные площадки, зоны отдыха, интересные арт-объекты и озеленение.

Так, в Тюмени горожане выбирали варианты благоустройства сквера Пограничников и сквера Юристов, пространств по ул. Линейная, 15-17, ул. Малышева, 22-24, ул. 70 лет Октября, 14а, 12, 14, 16, 18а. Жители Ишима голосовали за проект благоустройства сквера Майский.

Все объекты находятся в центре жилой застройки. В дизайн-проектах предусмотрены детские площадки для разного возраста, зоны спокойного и активного отдыха, места для парковок, а также обеспечение доступа маломобильных групп населения. Рядом с каждой территорией расположены детские сады, школы, различные социальные объекты, поэтому после обновления они будут пользоваться популярностью среди жителей микрорайонов, а также тех тюменцев, кто бывает в них транзитом.

В настоящее время ведется подведение итогов голосования. Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, начнут благоустраивать уже в 2022 году.

Любовь Голышева