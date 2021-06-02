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В Тюменскую область жара вернется после 5 июня

Общество, 17:27 02 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

После жаркой майской погоды невысокий температурный старт июня жителей юга Тюменской не порадовал. Теперь тепло вернется только после 5 июня.

Как рассказала начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко, причиной понижения температуры воздуха на юге Тюменской области стало вторжение с севера холодной арктической воздушной массы. "Такая синоптическая ситуация сохранится до 5 июня. Кроме штормового предупреждения по заморозкам по 8 июня продлено штормовое по другому опасному явлению "чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости)", - сказала она.

В районах юга Тюменской области в ближайшее время ночью +1…+6°, местами заморозки -0,-5°. Днем температура воздуха 2 июня +17…+22°, с понижением в последующие дни.

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