Тюменских школьников приглашают на челлендж "ТРИ ШАГА"

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Школьников Тюменской области приглашают к участию во всероссийском челлендже "ТРИ ШАГА", сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

Проект инициирован Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и проходит впервые в рамках национальной акции "Добровольцы – детям".

В течение месяца все желающие подростки могут обрести новых друзей и помочь тем, кто в этом нуждается. Проект направлен на развитие социальной активности школьников, включение в добровольческую помощь сверстникам, раскрытие и реализацию их лидерского потенциала.

Мероприятие проводится по принципу "3 недели – 3 шага" в группе социальной сети ВКонтакте.

На каждом этапе подросткам предложат выполнить определенное задание.

По итогам челленджа отметят самых активных участников и определят лидеров, награждение которых состоится в сентябре на XVI Всероссийском открытом фестивале-форуме детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг" в Детском центре "Орленок".