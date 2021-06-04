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Тюменцы увидят лучшую программу Российской студвесны в ДК "Нефтяник"

Общество, 17:50 04 июня 2021

медиацентр молодежной политики Тюменской области | Фото: медиацентр молодежной политики Тюменской области

Тюменская программа "Ветер шумит в тополях", завоевавшая Гран-при Российской студвесны, пройдет на сцене ДК "Нефтяник" 7 июня, начало в 19 часов.

Попасть на выступление смогут только первые 200 человек, которые успеют зарегистрироваться по ссылке и получить билет.

Напомним, команда Тюменской области на XIX Российской студвесне в Нижнем Новгороде завоевала два гран-при: в направлениях "Театральное" и "Региональная программа" их получили работы студентов из ТИУ и ТюмГУ. Всего тюменцы завоевали 12 призов фестиваля.

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# ДК Нефтяник , студвесна

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