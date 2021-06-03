В воздухе Тюмени содержание вредных веществ не превышает нормы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации. Такие данные получили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, исследовав 9 проб воздуха.

Как сообщает ведомство, ежедневный мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе проходит в связи с пожароопасной обстановкой. С 24 апреля исследовано 996 проб атмосферного воздуха в населенных пунктах Тюменской области.

Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области.