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В воздухе Тюмени содержание вредных веществ не превышает нормы

Общество, 14:32 03 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации. Такие данные получили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, исследовав 9 проб воздуха.

Как сообщает ведомство, ежедневный мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе проходит в связи с пожароопасной обстановкой. С 24 апреля исследовано 996 проб атмосферного воздуха в населенных пунктах Тюменской области.

Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

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# воздух , пожароопасный сезон

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