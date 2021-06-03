В воздухе Тюмени содержание вредных веществ не превышает нормы
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Содержание вредных веществ не превышает предельно допустимые концентрации. Такие данные получили специалисты регионального управления Роспотребнадзора, исследовав 9 проб воздуха.
Как сообщает ведомство, ежедневный мониторинг содержания вредных веществ в атмосферном воздухе проходит в связи с пожароопасной обстановкой. С 24 апреля исследовано 996 проб атмосферного воздуха в населенных пунктах Тюменской области.
Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области.