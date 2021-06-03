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В Ишиме выжил мужчина с восемью ножевыми ранениями

Происшествия, 18:57 03 июня 2021

пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница № 4»

Ишимские хирурги спасли жизнь мужчине 39 лет, которого доставила скорая в областную больницу № 4 с множественными ножевыми ранениями в тяжелом состоянии. Операция длилась три часа, сообщает пресс-служба медучреждения.

Пациент поступил с низким артериальным давлением, потерял около двух с половиной литров крови, на его теле медработники насчитали восемь ножевых ранений, одно из них проникающее в правое легкое. Врачи провели экстренную операцию, ушили раны, установили дренажи, восстановили давление и провели переливание крови.

Через две недели после реанимации и лечения в хирургии мужчину выписали из больницы. Сейчас он дома, чувствует себя хорошо и благодарит медиков за спасение.

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# ножевое ранение , областная больница №4 , скорая помощь

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