В Ишиме выжил мужчина с восемью ножевыми ранениями
Ишимские хирурги спасли жизнь мужчине 39 лет, которого доставила скорая в областную больницу № 4 с множественными ножевыми ранениями в тяжелом состоянии. Операция длилась три часа, сообщает пресс-служба медучреждения.
Пациент поступил с низким артериальным давлением, потерял около двух с половиной литров крови, на его теле медработники насчитали восемь ножевых ранений, одно из них проникающее в правое легкое. Врачи провели экстренную операцию, ушили раны, установили дренажи, восстановили давление и провели переливание крови.
Через две недели после реанимации и лечения в хирургии мужчину выписали из больницы. Сейчас он дома, чувствует себя хорошо и благодарит медиков за спасение.