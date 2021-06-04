Май 2021 года в Тюменской области стал самым жарким впервые за весь период наблюдений за погодой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Май 2021 года стал самым жарким за весь период наблюдений за погодой в Тюменской области, сообщает ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В районах юга Тюменской области среднемесячная температура воздуха составила +15…+18°, выше климатической нормы до 6-7°.

"Стоит отметить, что такая высокая температура воздуха в мае наблюдается впервые за весь период наблюдений. Наибольшее отклонение средней температуры воздуха от нормы отмечалось во второй и третьей декадах на 7-10°", - уточнили в управлении.

Максимальная температура воздуха в третьей декаде повышалась до +33…+36°, в северных районах до +30…+31°.

Минимальная температура воздуха в начале мая понижалась до -0…-3°, 28 мая в Голышманово минимальная температура воздуха понижалась до -1°.

В приземном слое (на высоте 3 см) 19-20 и 28 мая температура понижалась до -1… -5°. Осадки выпадали редко, их сумма в большинстве районов составила 1-34% от нормы.

В Казанском районе 26 мая отмечалось опасное явление "очень сильный ветер", его скорость достигала 25-28 м/с.

С 11 мая в большинстве районов отмечается чрезвычайная пожароопасность. С 21 по 26 мая в Тюмени, Ишиме, Сладково, Голышманово наблюдалось опасное явление "аномально жаркая погода".