Первые выходные июня в Тюмени будут теплыми и солнечными

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 26 градусов прогреется воздух в Тюмени в предстоящие выходные, 5 и 6 июня.

По данным центра Фобос, в субботу, 5 июня, в областном центре потеплеет до плюс 25 градусов. В течение суток ожидается ясная погода и умеренный западный ветер. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 13 градусов.

В воскресенье, 6 июня, воздух днем прогреется до плюс 26 градусов, ночная температура воздуха составит плюс 16 градусов. В течение суток также будет ясно.

В понедельник, 7 июня, станет прохладнее. В течение дня возможен небольшой дождь, днем столбики термометров поднимутся лишь до плюс 15 градусов. Синоптики прогнозируют сильный северо-восточный ветер с порывами до 13 м/с.

Со вторника вновь потеплеет. 8 и 9 июня ожидается малооблачная погода, в дневные часы температура воздуха повысится до 21 градуса.

Любовь Голышева