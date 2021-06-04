На Масловском взвозе покажут экологическое кино

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На просмотр фильма об экологии приглашают тюменцев в арт-резиденцию "Масловский взвоз" (ул. 25-го Октября, 23А ст. 1) 5 июня, начало в 17 часов.

Он состоится в рамках просветительской акции по формированию экологической грамотности. В программе также: дискуссия, выступление тюменского межрайонного природоохранного прокурора и эколога-эксперта.

"Сберечь и сохранить флору и фауну Земли для потомков – важнейшая задача человечества. Однако порой люди расточительно ведут себя по отношению к природе: гибнут легкие планеты – леса. Ежегодно в России сгорает от 1 до 7 миллионов га. 80 % лесных пожаров происходят по вине человека. Гибнут звери и птицы. Все мы в ответе за нашу природу перед потомками!" - отметил председатель комитета молодежной политики городского департамента по спорту и молодежной политике Алексей Краев.

Принять участие в просветительской акции по формированию экологической грамотности могут все желающие. Мероприятие бесплатное.

Акция пройдет в рамках муниципальной программы "Молодежь Тюмени".