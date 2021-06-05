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Экоигру для маленьких тюменцев провели в Гилевской роще

Общество, 09:38 05 июня 2021

megatyumen.ru | Фото: megatyumen.ru

Дети и от трех до семи лет участвовали в мероприятии, посвященном Международному дню окружающей среды. Его провели в Гилевской роще специалисты МКУ "ЛесПаркХоз", сообщает "МегаТюмень".

"Весело под музыку дети сперва рисовали на асфальте то, что они бы назвали экологией, потом мы поиграли в подвижные игры, собирали мусор на скорость, а затем этот мусор распределяли на пластик и бумагу", - рассказала ведущий инженер ведомства Екатерина Сакаулова.

Для ребят провели викторину с вопросами об экологии. Всем участникам вручили подарки, мыльные пузыри, мелки для игр на улице и воздушные шары. Малыши смогли порисовать на асфальте, гуляющим в Гилевской роще тюменцам организаторы раздали воздушные шары.

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# экология

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