Экоигру для маленьких тюменцев провели в Гилевской роще

| Фото: megatyumen.ru | Фото: megatyumen.ru

Дети и от трех до семи лет участвовали в мероприятии, посвященном Международному дню окружающей среды. Его провели в Гилевской роще специалисты МКУ "ЛесПаркХоз", сообщает "МегаТюмень".

"Весело под музыку дети сперва рисовали на асфальте то, что они бы назвали экологией, потом мы поиграли в подвижные игры, собирали мусор на скорость, а затем этот мусор распределяли на пластик и бумагу", - рассказала ведущий инженер ведомства Екатерина Сакаулова.

Для ребят провели викторину с вопросами об экологии. Всем участникам вручили подарки, мыльные пузыри, мелки для игр на улице и воздушные шары. Малыши смогли порисовать на асфальте, гуляющим в Гилевской роще тюменцам организаторы раздали воздушные шары.