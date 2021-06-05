Александр Моор поблагодарил экологов за сохранение природного богатства региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День эколога и Всемирный день окружающей среды отмечают специалисты, занятые в сфере охраны природы, волонтеры, активисты и все те, кто добровольно участвует в экологических акциях, кто чувствует личную ответственность за сохранение природного богатства региона.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников сферы окружающей среды и экологии с их профессиональным праздником.

По его словам, тюменские экологи многое делают для грамотного и рационального использования природных ресурсов. Это направление - одно из приоритетных в развитии современной экономики и индустрии региона.

"Благодарю всех, кто делом жизни выбрал охрану окружающей среды, за трудолюбие, инициативность, ответственность и вклад в экологическое просвещение населения. Желаю всем здоровья, счастья, удачи и успехов!", - сказал Александр Моор.