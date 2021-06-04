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В Тобольске утвердили концепцию реконструкции Александровского сада

Общество, 18:17 04 июня 2021

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Концепцию реконструкции и благоустройства Александровского сада в Тобольске утвердил архитектурно-градостроительный совет 4 июня. Все работы будут выполнены в течение двух лет.

Об этом глава города Максим Афанасьев написал в своих соцсетях.

Изменения произойдут на территории самого сада и на прилегающей к нему свободной территории.

"Создавая туристический объект, мы в первую очередь думаем о жителях Нижнего посада. В этом районе высокая потребность в зонах отдыха, поэтому на приближенной к жилой застройке территории сада будут размещены многофункциональная детская площадка и большая спортивная, в том числе и под игровые виды спорта", - говорит Афанасьев.

В проекте учтены и естественные маршруты населения. На всей территории пройдет озеленение. Появится место для проведения выездных регистраций брака, будет установлен сухой фонтан. В целом общий вид пространства достаточно величественный и сдержанный, как того требует его история, отмечает глава Тобольска.

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"Впереди стадия рабочего проектирования и ожидание финансирования. По итогам рейтингового голосования тоболяков за общественные пространства Александровский сад оказался в числе самых востребованных. Поэтому ставим себе цель в течение двух лет начать реконструкцию, которая, естественно, будет синхронизирована с реставрацией Александровской часовни", - подытожил Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева

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# Александровский сад , Максим Афанасьев , реконструкция , Тобольск

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