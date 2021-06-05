Тобольский молодежный театр представит спектакль на фестивале в Москве

| Фото: из сообщества "Свободный молодежный театр I Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Свободный молодежный театр I Тобольск" во ВКонтакте

Спектакль-ландшафт "Камень с души" презентует Свободный молодежный театр Тобольска на фестивале Theatrum в Москве 5 июня. Его представят авторы проекта – куратор Анастасия Нефедова, педагог Илья Козин, композитор Олег Крохалев и руководитель театра Ольга Солодова.

"Так как фестиваль Theatrum посвящен взаимодействию музеев и театров, то на нем представлены проекты, которые локально привязаны к месту создания спектакля или перформанса. Это определило наше участие в фестивале. Мы расскажем о работе над спектаклем через документирование, архивирование и репрезентацию. Предварительно мы собирали материалы нашего спектакля: видео, интервью, фото, фактуры, то, из чего были сделаны декорации и костюмы. Все это вошло в журнал о спектакле, который оформила художник нашего театра Регина Нагуманова", – рассказала руководитель Свободного молодежного театра Тобольска Ольга Солодова.

Напомним, фестиваль Theatrum – проект "Золотой маски" и благотворительного фонда Владимира Потанина – стартовал в Москве 4 июня. Он посвящен взаимодействию музеев и театров.

В инфоцентре фестиваля в Новом Манеже режиссер, арт-директор фестиваля "Территория" Дмитрий Волкострелов представит инсталляцию, которая демонстрирует сайт-специфические проекты из городов России, а в рамках публичной программы состоятся встречи с их авторами, в том числе тоболяками.

Инна Пахомова