Зеленый уголок с перголой, качелями и арт-объектом открыли в Калининском округе Тюмени

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Новый современный зеленый уголок в районе улиц Московский тракт – Транспортная – Невская появился в Тюмени. Общественное пространство открыли в присутствии жителей, депутатов, городской администрации и компании "Страна Девелопмент" после проведения субботника 5 июня, сообщает администрация города.

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Новое озелененное общественное пространство создано благодаря государственно-частному партнерству. Над проектом и его реализацией работал застройщик, в разработке концепции благоустройства принимали участие специалисты управы Калининского административного округа. Ее обсуждали и утверждали с жителями.

В зеленом уголке установлена пергола с качелями, арт-объект. Заместитель руководителя управы КАО Олег Савчук сказал, что при строительстве пешеходных дорожек использовали разный тип покрытий. Часть выполнена из брусчатки, часть из мраморной крошки на клеевой основе. На территории сохранили деревья, сегодня дополнительно высадили молодые ели.

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Благоустройство зеленого уголка началось осенью 2020 года. Работы контролировал заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов. Он обсуждал завершающий этап строительства с представителями департамента городского хозяйства и компании-застройщика.

Администрация города напоминает, что на портале "Я решаю!" продолжается голосование за проекты инициативного бюджетирования, их одиннадцать.