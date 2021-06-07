В Тюмени торгово-бытовой центр "Сибирь" преобразят за два года

| Фото: sibir-tyumen.ru | Фото: sibir-tyumen.ru

Торгово-бытовой центр "Сибирь", расположенный на ул. Первомайской в Тюмени, может сильно поменяться в ближайшие пару лет. Здание, построенное в советские времена, хотят превратить в привлекательный элемент городской инфраструктуры.

Возможные преобразования обсудили на пленарке "Диалоги о городе", которая состоялась в мультицентре "Контора пароходства" 6 июня.

"За годы существования здание не претерпевало каких-то глобальных перестроек или изменений. Первые три этажа — это общественно-деловое пространство, для экспонирования, проведения событий. Далее идут сугубо офисные пространства. Сейчас мы занимаемся обследованием, обмерными работами, погружением в осмысление этого здания", — рассказал глава архитектурного бюро А61 Дмитрий Морозов.

По его словам, конкретики пока нет, но она будет появляться по ходу работы. Он напомнил собравшимся в зале о здании бывшей типографии за аллеей Сибирских кошек, по адресу: ул. Первомайская, 11. По его словам, как только баннер перестал закрывать здание, и территория была очищена от ограждения, посыпался шквал различных предложений, пожеланий и идей. Дмитрий Морозов считает, что преобразования торгово-бытового центра "Сибирь" могут пойти по подобному пути.

"Наша задача, которую нам поставил заказчик, — сделать из этого из здания привлекательный объект городской инфраструктуры, чтобы это был не просто офис, а некий элемент инфраструктуры центра города. Я думаю, максимально "открыть" первый этаж, может быть, даже от стен — превратить их в светопрозрачные конструкции, проще говоря, в стекло. Территорию перед ним предлагаю превратить в некий садово-парковый элемент благоустройства города, но с глубокой интеграцией бизнеса. Это здание должно быть в максимальном диалоге с горожанами и пространством", — добавил Дмитрий Морозов.

Ожидается, что проект будет реализован в два года. Заказчик, генеральный директор холдинга "Дина" Иван Михайлов отметил, что рынок офисной недвижимости меняется, клиенту нужны другие сервисы: работа на открытом воздухе, проведение мероприятий, бизнес-митинги. "За время, которое проект будет реализован, рынок тоже уже может поменяться и добавятся какие-то новые требования. Безусловно, будем их отслеживать и добавлять их по ходу реализации проекта", — заключил Иван Михайлов.

Инна Пахомова