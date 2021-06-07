Тюменка продала квартиру, которая была в залоге у банка

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Приговор по делу о мошенничестве с квартирой, находившейся в залоге у банка, вынесен в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2016 года жительница Тюмени заключила с пенсионеркой из Ямало-Ненецкого автономного округа договор купли-продажи своей квартиры. При этом она скрыла, что жилое помещение находилось в залоге у банка. Пожилая женщина передала в счет оплаты жилья более 3,8 млн рублей.

Однако регистрация перехода права собственности не состоялась из-за имевшегося обременения. В результате пенсионерка осталась без жилья и без денег. Решение суда о взыскании в пользу потерпевшей уплаченных средств так и не было исполнено фигуранткой по делу.

Суд назначил подсудимой 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.