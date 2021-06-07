Сибирские яблони посадил Сбер в Тюмени в рамках Зеленого марафона

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сибирские яблони посадил Сбер в Тюмени в рамках Зеленого марафона, который состоялся во Всемирный день окружающей среды 5 июня. Региональная экологическая акция проводилась совместно с сотрудниками управы Центрального административного округа города. Молодые саженцы высадили в сквере рядом с монументом "Мама" на пересечении улиц Свердлова и Комсомольская.

Впервые Зеленый марафон в Тюмени проходил в онлайн-формате. Около тысячи участников пробежали дистанцию с помощью мобильного приложения. На финишных зонах волонтеры Сбера дарили бегунам семена бархатцев для озеленения города. Эти семена наиболее эффективно очищают почву от тяжелых металлов и вредных соединений.

"Зеленый марафон – это не просто бег, это всегда бег со смыслом. Каждый участник онлайн-забегов подключился к масштабной экологической акции Сбера и внёс свой вклад в озеленение нашей страны. Вся спортивная активность спортсменов конвертируется в деньги, которые пойдут на посадку деревьев в разных регионах страны. Мы благодарим управу Центрального административного округа за поддержку нашей инициативы по озеленению Тюмени. Надеемся, что саженцы сибирских яблонь успешно приживутся и будут радовать жителей и гостей города. Очень символично, что мы дали новую жизнь растениям в сквере рядом со скульптурой, посвященной материнству", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.