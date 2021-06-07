В тюменском ТЦ "Колумб" не обнаружено опасных предметов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предметов, представляющих опасность, в ТРЦ "Колумб" в Тюмени не обнаружили.

"В дежурную часть поступило сообщение о потенциально опасном предмете. На место выехали сотрудники полиции, кинологическая служба. В ходе обследования предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, не обнаружили", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Напомним, в первой половине дня 7 июня эвакуировали посетителей ТРЦ "Колумб".

Инна Пахомова