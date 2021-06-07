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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тюменском ТЦ "Колумб" не обнаружено опасных предметов

Происшествия, 15:48 07 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предметов, представляющих опасность, в ТРЦ "Колумб" в Тюмени не обнаружили.

"В дежурную часть поступило сообщение о потенциально опасном предмете. На место выехали сотрудники полиции, кинологическая служба. В ходе обследования предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, не обнаружили", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Напомним, в первой половине дня 7 июня эвакуировали посетителей ТРЦ "Колумб".

Инна Пахомова

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# полиция , УМВД России по Тюменской области

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