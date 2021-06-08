Трое тюменцев представят регион в финале конкурса "Мастера гостеприимства"

| Фото: организаторов конкурса "Мастера гостеприимства" | Фото: организаторов конкурса "Мастера гостеприимства"

Тюменцы Вадим Балабанов, Анна Коптякова и Мариета Матевосян представят регион в финале конкурса "Мастера гостеприимства". Он пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 10 июня и соберет 200 участников со всей страны, сообщает АНО "Россия - страна возможностей".

Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" проводится для тех, кто развивает туризм и сферу гостеприимства в России. В 2021 году на конкурс поступило почти 30 тыс. заявок, финалистами стали участники, показавшие лучшие результаты на этапе очных испытаний и представившие свои проекты.

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировку и работу в ведущие компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

"Планируя второй сезон конкурса "Мастера гостеприимства", организаторы большое внимание уделили проектам участников. Выросло количество номинаций и партнеров, которые формируют запрос на выработку решений проблем, стоящих перед крупными организациями в реальной жизни. В этом году такие запросы мы получили от Росконгресса, Роскосмоса, авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". Также в этом году были повышены требования при подаче проектов и участникам была предложена большая образовательная программа, направленная на подготовку и доработку проектов", - сказал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков.

Он отметил, что в этом году участники конкурса демонстрируют проработанные и нестандартные проекты, поэтому конкуренция в финале будет высока.