В Тюмени в День России устроят фестиваль народного творчества
| Фото: Фольклорные жемчужины Тюменской области ВКонтакте
Праздник народного творчества состоится на площади ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) 12 июня, начало - в 11 часов, сообщает пресс-служба учреждения.
На сцене выступят коллективы города Тюмени и Тюменской области. Вокал, хореография, декоративно-прикладное творчество - всё будет посвящено народной культуре.
Посетить мероприятие может каждый желающий, вход - свободный.
Для выступления до 9 июня необходимо подать заявку, телефон 8-912-390-82-61.