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В Тюмени в День России устроят фестиваль народного творчества

Общество, 08:12 09 июня 2021

Фольклорные жемчужины Тюменской области ВКонтакте | Фото: Фольклорные жемчужины Тюменской области ВКонтакте

Праздник народного творчества состоится на площади ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) 12 июня, начало - в 11 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

На сцене выступят коллективы города Тюмени и Тюменской области. Вокал, хореография, декоративно-прикладное творчество - всё будет посвящено народной культуре.

Посетить мероприятие может каждый желающий, вход - свободный.

Для выступления до 9 июня необходимо подать заявку, телефон 8-912-390-82-61.

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# День России , ДК Водник , народное творчество

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