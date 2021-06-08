В Тобольске реализуют проект "1000 деревьев"

| Фото: «ЗапСибНефтехим» | Фото: «ЗапСибНефтехим»

Совместный проект по озеленению города "1000 деревьев" запустит компания СИБУР и администрация Тобольска в 2021 году, сообщает пресс-служба ЗапСибНефтехима.

До конца года саженцы яблони, березы, ивы будут высажены на проспекте Дзираева, в 15 микрорайоне и в нагорной исторической части Тобольска. Осенью этого года запланирована также высадка деревьев, кустарников и травянистых многолетников на Красной площади в Тобольске.

Об этом рассказали участниками первого экопикника "Зеленый город". В нем приняли участие представителей СИБУРа, администрации города, Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева, Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия, студентов, журналистов и блогеров.

Участники обсудили современные тренды в области устойчивого развития промышленности и экологии, узнали о масштабных проектах по озеленению городской территории и переводе в ближайшей перспективе общественного транспорта в Тобольске на газомоторное топливо.

С 2019 года компания СИБУР совместно с департаментом лесного комплекса реализует экопросветительский проект "Тобольский лес". С начала строительства "ЗапСибНефтехима" компания высадила в Тобольске и Тобольском районе более 2,5 млн саженцев елей на площади 566 га, что на 110 га больше территории самого комплекса. Сегодня на месте первых посадок на Панином бугре и Киселевской горе уже зеленеет молодой лес.