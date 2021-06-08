В Тюмени "Отряды мэра" будут носить имена великих земляков

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

В год 435-летия Тюмени трудовые бригады "Отрядов мэра" будут носить имена земляков. Среди них Евгений Богданович, Николай Гондатти, Андрей Текутьев, Хабибулла Якин и другие, сообщает городской многопрофильный центр.

1 тыс. 405 участников первой смены "Отрядов мэра", а это 30 отрядов, уже приступили к работе. С началом летнего сезона ребят поздравили на торжественном открытии "Трудового лета – 2021", которое прошло на тюменской набережной.

Глава города Руслан Кухарук отметил, что в 2021 году в "Отрядах мэра" представлен широкий спектр видов деятельности – почти 50. Новые направления – это ответ на требования современности и запросы самих ребят, их желаний проявить себя.

"Когда подростки своими руками вносят вклад в развитие города, они начинают любить и ценить его еще больше. Тюмень – это город, где начинается путь, и для ребят началом этого пути станет работа в "Отрядах мэра". Я верю, что в будущем они будут прославлять наш город так же, как это сегодня делают их предшественники, прошедшие большую школу "Трудового лета", - сказал он.

Напомним, летом на протяжении четырех смен будут трудиться 4 тыс. 500 тюменских мальчишек и девчонок. Первая смена "Отрядов мэра" стартовала 3 июня.