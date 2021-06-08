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В Тобольске автобусы переведут на газ к 2025 году

Общество, 12:58 08 июня 2021

ПАТП Тобольск во ВКонтакте | Фото: ПАТП Тобольск во ВКонтакте

Первая партия автобусов на газомоторном топливе поступит в Тобольск в 2023 году.

Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев на экопикнике "Зеленый город". По его словам, отдельный вектор развития городской экоповестки в ближайшие годы будет направлен на снижение выбросов от общественного транспорта.

"Думаю, что к 2025 году мы полностью переведем автобусный парк на газ. Уже сейчас для снижения выбросов в окружающую среду на пяти наиболее загруженных перекрестках Тобольска администрация города внедрила детекторы автотранспорта, которые позволяют сократить время стоянки автомобилей на красном сигнале светофора", – отметил Максим Афанасьев.

В 2020 году предприятие "ЗапСибНефтехим" уже перешло на автобусы на газомоторном топливе. Автопарк предприятия насчитывает 18 экоавтобусов для доставки сотрудников на работу и с работы. Менее, чем за год удалось снизить выбросы в атмосферу почти в два раза, сообщает "ЗапСибНефтехим".

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# автобусы , Тобольск , экология

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