Российские военные в Тюмени прошли проверку "Инженерным натиском"

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Конкурс среди подразделений штурма и разграждения "Инженерный натиск" прошел в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени А.И. Прошлякова с участниками из Хабаровска, Уфы, Мурома, Большой Туры, Ишима и других городов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, десять команд по очереди прошли эстафету на специально оборудованной инженерной полосе.

Испытание включало десантирование по канату из макета вертолета, преодоление препятствий, метание малых пехотных лопаток на меткость, траление местности, а также заезд на бронетранспортерах по трассе, разминирование местности и проделывание проходов в минном поле.