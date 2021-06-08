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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени жильцам горевшего дома по ул. Константина Заслонова предложили временно заселиться в гостиницу

Общество, 13:09 08 июня 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Многоквартирный жилой дом по ул. Константина Заслонова, 13, пострадавший от пожара 7 июня, признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Жильцам предложили временно заселиться в гостиницу "Березка", сообщает администрация Тюмени.

Оперативная группа городского департамента безопасности жизнедеятельности побывала на объекте. Специалисты не исключают обрушения строительных конструкций. Возле дома выставлен пост полиции. До 10 июня управа Ленинского административного округа установит временное ограждение зоны вероятной ЧС.

Размещением жильцов занимается ООО "УК "УютСервисБыт". Управа готова оказать помощь гражданам по вывозу необходимого имущества из зоны ЧС.

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# зона ЧС , пожар

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