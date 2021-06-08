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В летней афише "Конторы пароходства" - игры, музыка и танцы

Общество, 18:18 08 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Летнюю афишу событий на уличной площадке представил мультицентр "Контора пароходства".

Расписание составлено на две недели — до 20 июня. Мероприятия разные, большинство из них состоятся в вечернее время. 8 июня в 19 часов 30 минут на спортивной площадке начнется отчетный концерт ансамбля танца "Огни". 10 июня в 18 часов на веранде "Конторы пароходства" откроется вечер настольных игр от магазина "Мосигра". 11 июня в 20 часов стартует мастер-класс по зумбе.

Возле мультицентра пройдут как спортивные мероприятия, так и музыкальные вечера со встречами для любителей чтения.

С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

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# Контора пароходства , мастер-классы

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