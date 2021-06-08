В России сообщения о поддельной продукции примут на горячей линии "Антиконтрафакт"

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Горячую линию запустила Международная ассоциация "Антиконтрафакт" при поддержке экспертного совета при государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По единому федеральному номеру 8(800)333-5-112 можно обратиться по вопросам любой поддельной продукции, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Незаконный оборот промышленных товаров – одна из ключевых проблем российской экономики. Новыми факторами роста нелегального оборота, по данным Министерства промышленности и торговли РФ, стали пандемия COVID-19, падение реальных доходов населения на 3% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, переход потребителей в сферу интернет-торговли и увеличение объема поставок контрафакта и фальсификата из стран Азии.

Обращения, поступившие на горячую линию, будут оперативно направляться в министерства и ведомства, в чьей компетенции находится вопрос.

Работает сайт горячей линии.