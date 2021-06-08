В России сообщения о поддельной продукции примут на горячей линии "Антиконтрафакт"
Горячую линию запустила Международная ассоциация "Антиконтрафакт" при поддержке экспертного совета при государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По единому федеральному номеру 8(800)333-5-112 можно обратиться по вопросам любой поддельной продукции, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Незаконный оборот промышленных товаров – одна из ключевых проблем российской экономики. Новыми факторами роста нелегального оборота, по данным Министерства промышленности и торговли РФ, стали пандемия COVID-19, падение реальных доходов населения на 3% в 2020 году по сравнению с 2019 годом, переход потребителей в сферу интернет-торговли и увеличение объема поставок контрафакта и фальсификата из стран Азии.
Обращения, поступившие на горячую линию, будут оперативно направляться в министерства и ведомства, в чьей компетенции находится вопрос.
Работает сайт горячей линии.