Александр Моор рассказал в соцсетях о социальном работнике Ольге Латынцевой

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О социальном работнике Ольге Латынцевой, которая на протяжении 10 лет работает в службе помощи и ухода "Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации", рассказал в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Есть такая профессия помогать людям. Сейчас на попечении Ольги Латынцевой 20 человек. Среди них есть ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, инвалиды 1 и 2 группы. Многим за долгие годы она стала родным человеком. Все они с большой благодарностью относятся к Ольге Сергеевне. Такое отношение к себе она заслужила благодаря неравнодушию к чужой беде", - написал губернатор.

Александр Моор поблагодарил Ольгу Латынцеву за открытое сердце и добросовестный труд.

Евгений Бабенко