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Жители отдаленных сел Ярковского района участвуют в переписи населения

Общество, 17:19 09 июня 2021

информационно-издательский центр "Ярковские известия" | Фото: информационно-издательский центр "Ярковские известия"

С наиболее труднодоступных территорий началась перепись населения в Ярковском районе. Переписчиков ждут в с. Сеиты, пос. Советский, деревнях Мазурова, Старый Каишкуль, Малая Чечкина и Дулёпина, сообщает информационно-издательский центр "Ярковские известия".

Переписчик Василина Зубова добирается до д. Дулёпиной сначала через реку на резиновой лодке, затем по дороге протяженностью 12 км.

информационно-издательский центр "Ярковские известия" | Фото: информационно-издательский центр "Ярковские известия"

Гостью встречают радушно: большая часть жителей деревни – пенсионеры, заранее оповещенные местным старостой о визите. Они отвечают на вопросы о возрасте, семейном положении, месте рождения и жительства, родном языке и уровне владения русским языком, национальности, образовании и занятости. Вопросы также касаются жилых помещений участников переписи: тип жилья, время его постройки, материал наружных стен, общая площадь и количество жилых комнат, а также виды благоустройства и санитарно-гигиенические условия проживания.

Затем Василина Зубова перенесет данные с бумажных бланков в электронную форму. В дальнейшем эта информация отправится в Росстат.

Основной этап переписной кампании в Ярковском районе пройдет в сентябре-октябре 2021 года. Будут переписаны жители всех остальных населенных пунктов.

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# перепись населения

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